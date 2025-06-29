ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, летчик погиб

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в ночь на 29 июня потеряла еще один западный истребитель F-16 вместе с пилотом. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

«Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. <…> Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. <…> Пилот катапультироваться не смог», — указано в телеграм-канале Воздушных сил.



Это уже четвертый F-16, потерю которого признала Украина, и третий с начала 2025 года.