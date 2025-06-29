0
0
0
НОВОСТИ

Замминистра энергетики РФ: Угля нам хватит еще на 500-600 лет

12:40 29.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущих запасов угля России хватит еще на 500-600 лет, а с учетом доразведки новых запасов — на 1 000 лет вперед. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов.

«Только для поддержания текущих уровней добычи — угля нам хватит еще на 500-600 лет, а если мы продолжим заниматься геологоразведкой, то на 1 000 лет вперед запасов хватит точно», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:10 29.06.2025
События в политической жизни Армении – внутреннее дело. РФ не хочет вмешиваться - Песков
0
108
11:00 29.06.2025
Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление в Москве 30 июня
0
212
10:00 29.06.2025
ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, летчик погиб
0
285
09:40 29.06.2025
Своим союзникам по НАТО США продали вооружений примерно на $21 млрд в 2024 году - Уитэкер
0
265
09:20 29.06.2025
Законопроект Трампа об увеличении госдолга направит США по кратчайшему пути к долговому рабству - Маск
0
269
09:00 29.06.2025
Глава МАГАТЭ считает, что Ирану не потребуется много времени, что восстановить обогащение урана
0
252
00:17 29.06.2025
Москва принимает второй этап Российско-Ливийскогоэкономического форума
0
669
21:15 28.06.2025
Пресс-секретарь Госдепа США: «Многие страны способствуют» продолжению боевых действий в конфликте на Украине
0
1072
19:40 28.06.2025
Часть сотрудников Госдепа США «раздражена и озлоблена» - WP
0
1060
17:40 28.06.2025
Фицо: После заседания Евросовета у меня не возникает чувства, что [в мире на Украине} есть большая заинтересованность
0
1177

Возврат к списку