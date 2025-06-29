Замминистра энергетики РФ: Угля нам хватит еще на 500-600 лет

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущих запасов угля России хватит еще на 500-600 лет, а с учетом доразведки новых запасов — на 1 000 лет вперед. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов.

«Только для поддержания текущих уровней добычи — угля нам хватит еще на 500-600 лет, а если мы продолжим заниматься геологоразведкой, то на 1 000 лет вперед запасов хватит точно», — сказал он.