Замминистра энергетики РФ: Угля нам хватит еще на 500-600 лет
12:40 29.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущих запасов угля России хватит еще на 500-600 лет, а с учетом доразведки новых запасов — на 1 000 лет вперед. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов.
«Только для поддержания текущих уровней добычи — угля нам хватит еще на 500-600 лет, а если мы продолжим заниматься геологоразведкой, то на 1 000 лет вперед запасов хватит точно», — сказал он.
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