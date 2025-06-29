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Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление в Москве 30 июня

11:00 29.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно низких показателей 30 июня и составит 726 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В заключительный день июня в столице будет так холодно, как было полвека назад! <…> Атмосферное давление за сутки рухнет на 15 мм рт. ст., барометры покажут к полудню 726 мм рт. ст. (968 гПа) — это будет рекордно низкое атмосферное давление за всю историю финала июня! Прежний минимум для 30 июня держался с 1980 года, когда было 971,2 г Па», — написал синоптик в телеграм-канале.

По словам Тишковца, температура воздуха в столице составит от плюс 12 до плюс 15 градусов, что соответствует климатической норме начала осени.

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