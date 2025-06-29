События в политической жизни Армении – внутреннее дело. РФ не хочет вмешиваться - Песков
12:10 29.06.2025 Источник: Интерфакс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Армении политический кризис, который сейчас разворачивается в этой стране.
"Это внутреннее дело Армении. Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
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