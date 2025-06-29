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В Бангкоке прошла манифестация с требованием отставки премьер-министра Таиланда

19:30 29.06.2025 Источник: Интерфакс

В Бангкоке прошла массовая манифестация с требованием отставки премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават. Она стала самой крупной антиправительственной акцией с момента прихода нынешнего кабинета к власти в 2023 году. Чинават ставят в вину уступчивость Камбодже в территориальном споре двух стран. 

Достоянием общественности стала утечка содержания ее телефонного разговора с камбоджийским экс-премьером Камбоджи Хун Сеном. В нем Чинават критиковала военных своей страны. Впоследствии она извинилась за разговор с Хун Сеном. Ряд представителей Сената (верхней палаты парламента) Таиланда направил петицию в Конституционный суд и правоохранительные органы с требованием провести расследование против премьера.

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