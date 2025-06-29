Санкции США, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2», сняты – МИД Венгрии
14:38 29.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США отменили санкции против России, мешавшие осуществлению строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что в конце 2024 года администрация Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который осуществлялось финансирование проекта сооружения атомной электростанции «Пакш-2». «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию „Пакш“, — отметил Сийярто, заявление которого транслировалось на телеканале М1.
«Строительство на месте, в Пакше, теперь может набрать новые обороты», — подчеркнул глава МИД,
НОВОСТИ
- 14:00 29.06.2025
- Работа по налаживанию отношений между РФ и США «носит характер дружеского, партнерского общения» - Ушаков
- 12:40 29.06.2025
- Замминистра энергетики РФ: Угля нам хватит еще на 500-600 лет
- 12:10 29.06.2025
- События в политической жизни Армении – внутреннее дело. РФ не хочет вмешиваться - Песков
- 11:00 29.06.2025
- Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление в Москве 30 июня
- 10:00 29.06.2025
- ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, летчик погиб
- 09:40 29.06.2025
- Своим союзникам по НАТО США продали вооружений примерно на $21 млрд в 2024 году - Уитэкер
- 09:20 29.06.2025
- Законопроект Трампа об увеличении госдолга направит США по кратчайшему пути к долговому рабству - Маск
- 09:00 29.06.2025
- Глава МАГАТЭ считает, что Ирану не потребуется много времени, что восстановить обогащение урана
- 00:17 29.06.2025
- Москва принимает второй этап Российско-Ливийскогоэкономического форума
- 21:15 28.06.2025
- Пресс-секретарь Госдепа США: «Многие страны способствуют» продолжению боевых действий в конфликте на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать