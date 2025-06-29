0
0
160
НОВОСТИ

Санкции США, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2», сняты – МИД Венгрии

14:38 29.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отменили санкции против России, мешавшие осуществлению строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в конце 2024 года администрация Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который осуществлялось финансирование проекта сооружения атомной электростанции «Пакш-2». «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию „Пакш“, — отметил Сийярто, заявление которого транслировалось на телеканале М1.

«Строительство на месте, в Пакше, теперь может набрать новые обороты», — подчеркнул глава МИД,

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 29.06.2025
Работа по налаживанию отношений между РФ и США «носит характер дружеского, партнерского общения» - Ушаков
0
159
12:40 29.06.2025
Замминистра энергетики РФ: Угля нам хватит еще на 500-600 лет
0
289
12:10 29.06.2025
События в политической жизни Армении – внутреннее дело. РФ не хочет вмешиваться - Песков
0
359
11:00 29.06.2025
Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление в Москве 30 июня
0
373
10:00 29.06.2025
ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, летчик погиб
0
472
09:40 29.06.2025
Своим союзникам по НАТО США продали вооружений примерно на $21 млрд в 2024 году - Уитэкер
0
399
09:20 29.06.2025
Законопроект Трампа об увеличении госдолга направит США по кратчайшему пути к долговому рабству - Маск
0
407
09:00 29.06.2025
Глава МАГАТЭ считает, что Ирану не потребуется много времени, что восстановить обогащение урана
0
370
00:17 29.06.2025
Москва принимает второй этап Российско-Ливийскогоэкономического форума
0
771
21:15 28.06.2025
Пресс-секретарь Госдепа США: «Многие страны способствуют» продолжению боевых действий в конфликте на Украине
0
1191

Возврат к списку