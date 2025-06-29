Санкции США, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2», сняты – МИД Венгрии

14:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отменили санкции против России, мешавшие осуществлению строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в конце 2024 года администрация Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который осуществлялось финансирование проекта сооружения атомной электростанции «Пакш-2». «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию „Пакш“, — отметил Сийярто, заявление которого транслировалось на телеканале М1.

«Строительство на месте, в Пакше, теперь может набрать новые обороты», — подчеркнул глава МИД,