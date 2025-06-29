Работа по налаживанию отношений между РФ и США «носит характер дружеского, партнерского общения» - Ушаков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа России с администрацией президента США Дональда Трампа носит характер дружеского партнерского общения, что отличает ее от предыдущей администрации Джо Байдена. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что представители администрации Байдена буквально «по бумажке» зачитывали официальную позицию, возможность дискуссии даже не рассматривалась.

«А здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где -то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть. То есть нормально идет разговор. Он пока еще не привел к кардинальным решениям или изменениям во всей картине наших двухсторонних отношений, но сама работа — она носит полезный характер и характер такого дружеского, партнерского общения», — сказал представитель Кремля.