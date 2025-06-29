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НОВОСТИ

Представители Армении и Турции обсудили в Стамбуле проекты сотрудничества

19:04 29.06.2025 Источник: Интерфакс

Перспективы развития региональных транспортных маршрутов и проекты сотрудничества обсудили на встрече в Стамбуле министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. 


«Собеседники обсудили перспективы развития региональных транспортных маршрутов и проекты потенциального сотрудничества между Арменией и Турцией. Они уделили внимание вопросам повышения транспортной доступности и развитию транспортных коридоров, способствующих укреплению инфраструктурных связей в регионе», – сообщили в пресс-службе Минтеруправления Армении. 


Ранее Худатян встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, стороны обсудили возможные направления энергетического сотрудничества. Армянский министр участвовал в Турции в глобальном форуме по транспортной взаимосвязанности. Между странами отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

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