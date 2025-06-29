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Глава Госпогранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной

21:00 29.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Привычно напряженная обстановка сохраняется на границе Белоруссии и Украины, белорусские пограничники планомерно повышают плотность охраны рубежей республики. Об этом сообщил председатель Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов в интервью телеканалу СТВ.

«Она [ситуация] не то, что тревожная, а привычно напряженная, начиная от провокационных действий наших соседей с южной стороны и завершая блокированием межгосударственных интересов. В соответствии с обстановкой есть решение — планомерно мы повышаем плотность охраны государственной границы. В первую очередь путем создания новых подразделений, строительства новых военных городков, пограничных застав на южном направлении», — прокомментировал он ситуацию на границе с Украиной.

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