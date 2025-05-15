РФ готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и возможным компромиссам — Мединский
17:01 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле, прерванного в 2022 году, и к обсуждению возможных компромиссов в ходе переговоров. Об этом заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению», — отметил он.
«У нас рабочий настрой, — подчеркнул Мединский. — Рабочий настрой здесь присутствует. В составе делегации — руководящий состав всех заинтересованных ведомств».
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