РФ готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и возможным компромиссам — Мединский

17:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле, прерванного в 2022 году, и к обсуждению возможных компромиссов в ходе переговоров. Об этом заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению», — отметил он.

«У нас рабочий настрой, — подчеркнул Мединский. — Рабочий настрой здесь присутствует. В составе делегации — руководящий состав всех заинтересованных ведомств».