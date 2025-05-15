Зеленский заявил, что отправит делегацию в Стамбул во главе с Умеровым

17:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина отправляет делегацию в Стамбул для переговоров с Россией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

«Я решил отправить сегодня в Стамбул нашу делегацию. Ее возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров», — сказал он.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле планирует обсудить с российской стороной прекращение огня. «Мандат у них [у членов делегации] будет, прекращение огня — [вопрос] номер один», — заявил Зеленский.