Во французском Вьене сняли флаг Украины после слов Зеленского об Армении
10:30 07.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти города Вьен (департамент Изер) на юго-востоке Франции в пятницу приняли решение снять флаг Украины с фасада мэрии из-за слов президента Владимира Зеленского об Армении и Нагорном Карабахе по итогам его беседы по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила газета Le Dauphin libéré.
По ее данным, украинский флаг был вывешен на фасаде здания мэрии города Вьен в феврале 2022 года.
Как указали в мэрии, решение снять флаг было принято в связи с заявлениями президента Украины после его телефонного разговора с президентом Азербайджана. В частности, «вызывают вопросы недавние заявления украинского президента в разговоре в Алиевым, касающиеся приверженности принципам суверенитета и территориальной целостности государств» в контексте нарушений прав человека, которые, по мнению муниципалитета, происходят в Нагорном Карабахе. Городские власти считают «невозможным игнорировать тот факт, что Азербайджан использовал продажу газа для финансирования военных действий против Армении».
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что 4 октября он и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили «региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия». «Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств», — уточнил Зеленский.
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