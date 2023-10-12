ОСАГО станет общим в РФ и Белоруссии после сопряжения страховых подходов стран — ЦБ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полис ОСАГО станет единым на территории России и Белоруссии после того, как будет достигнута тождественность страховых подходов. Об этом заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме.

«В контексте обеспечения единства страховых подходов между Россией и Беларусью — вопрос очень актуальный, особенно с пробуксовкой зеленой карты. Но тут надо сказать очень важную вещь, что это решение надо принимать обдуманно, а именно — после сопряжения правил и условий ОСАГО, которые действуют на территории России и территории Белоруссии. Насколько мне известно, мы с коллегами из Белоруссии этот вопрос обсуждаем, и как только будет достигнута тождественность подходов, я думаю, что очень быстро сумеем его реализовать», — сказал представитель регулятора.

Также Чистюхин добавил, что ЦБ поддерживает идею выдачи полиса не на машину, а персонально водителю, имеющему несколько машин.