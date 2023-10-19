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Минобороны и Минюст Польши после выборов начали уничтожать документы — депутат

17:12 19.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники министерства обороны и министерства юстиции Польши после потери по итогам выборов 15 октября парламентского большинства правившей в республике последние восемь лет партии «Право и справедливость» (ПиС) начали уничтожать документы. С таким утверждением выступил представитель партии «Левые», депутат Кшиштоф Гавровский.

«Мы получили информацию, что начался опасный процесс уничтожения документов в армии. Из Генштаба поступили директивы, касающиеся того, что некоторые документы могут исчезнуть», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

По словам депутата, сторонники левых сил в военных структурах уже этим занимаются. «Я получаю также информацию, что в Минюсте началась чистка архивов», — добавил Гавровский.

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