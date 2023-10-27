Ветераны восстания Мау-Мау в Кении требуют извинений от британского монарха
11:20 26.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшие участники антиколониального восстания Мау-Мау в Кении потребовали извинений от короля Великобритании Карла III, который планирует посетить эту африканскую страну с государственным визитом с 31 октября по 3 ноября. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на одного из ветеранов.
«Я хочу спросить короля о причинах его молчания по этому поводу», — сказал в интервью агентству Гиту Ва Кахенгери, 90-летний участник движения Мау-Мау и бывший депутат парламента Кении. Он призвал британское правительство «сделать больше для достижения примирения, к которому мы стремимся».
Пока, считает он, Лондон сделал «мало» для удовлетворения чаяний кенийцев. «Мы сражались, что стать свободными, ведь [британские] поселенцы забрали у нас все плодородные земли и сделали их своими, — сказал ветеран. — Колониальная администрация жестоко обращалась с африканцами, я испытал это на себе. Нам приходилось страдать, голодать».
Ветеран также призвал Великобританию вернуть культурные ценности, незаконно вывезенные из Кении.
11 октября Букингемский дворец официально сообщил о готовящемся визите Карла III в Кению. Согласно коммюнике, монарх уделит должное внимание «болезненным аспектам общей истории Великобритании и Кении, включая Чрезвычайное положение» (1952-1960), объявленное в связи с антиколониальным восстанием организации «За землю и свободу» (официальное название Мау-Мау — прим. ТАСС).
Мау-Мау — самое значительное восстание в британских колониях Африки. При его подавлении каратели использовали крайне жестокие методы, подвергли геноциду народ кикуйю — самый крупный в Кении. Репрессии коснулись почти всех 1,5 млн кикуйю. Среди тех, кто был брошен в концлагеря и подвергся пыткам, был и дед экс-президента США Барака Обамы. Восстание проложило путь к получению Кенией независимости в 1963 году.
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