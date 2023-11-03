Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн
10:32 03.11.2023 Источник: Известия
Тенденция объясняется экономической нестабильностью в последние годы и инфляцией, полагают эксперты.
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