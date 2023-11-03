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НОВОСТИ

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн

10:32 03.11.2023 Источник: Известия

Больше 21 млн россиян стали неплательщиками по кредитам. Такие данные «Известиям» предоставили в ФССП. К концу III квартала показатель подскочил почти на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, а общая сумма взысканий достигла 2,9 трлн рублей. При этом сейчас в России ссуды имеют 47 млн человек, следует из данных ЦБ.

Тенденция объясняется экономической нестабильностью в последние годы и инфляцией, полагают эксперты.

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