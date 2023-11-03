Помощь Киеву сокращается из-за отсутствия в бюджете США новых средств - СМИ
21:10 03.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как утверждал этот чиновник, подходы республиканцев в Палате представителей Конгресса США «по-настоящему опасны многочисленным образом как для Израиля, так и для Украины». Отсутствие новых ассигнований на поддержку Киева «уже существенным образом влияет на размер и номенклатуру пакетов» оружия и военной техники, поставляемых Соединенными Штатами Украине, заявил представитель вашингтонской администрации.
В колонке Рогина говорится, что «противодействие помощи Украине среди республиканцев значительное», одобрение законопроекта, предусматривающего выделение Киеву новой значительной финансовой помощи, «далеко не гарантировано».
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