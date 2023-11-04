России невыгодно вести переговоры с Украиной - генерал Соболев
19:30 04.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Генерал Виктор Соболев заявил, что России невыгодно вести переговоры с Украиной. Член комитета Госдумы по обороне отметил, что существует вероятность начала «ещё более кровавой войны» через год-полтора.
Своими соображениями парламентарий поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Я думаю, что, с одной стороны, эти переговоры вряд ли возможны, с другой стороны — они не выгодны нам в том числе. Если мы оставим всё, как есть, даже вот с теми четырьмя новыми субъектами Российской федерации — Запад постарается сделать из оставшейся части Украины такую анти-Россию, что мы через год-полтора будем вести новую войну. Ещё более кровавую».
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