России невыгодно вести переговоры с Украиной - генерал Соболев

19:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генерал Виктор Соболев заявил, что России невыгодно вести переговоры с Украиной. Член комитета Госдумы по обороне отметил, что существует вероятность начала «ещё более кровавой войны» через год-полтора.

Своими соображениями парламентарий поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я думаю, что, с одной стороны, эти переговоры вряд ли возможны, с другой стороны — они не выгодны нам в том числе. Если мы оставим всё, как есть, даже вот с теми четырьмя новыми субъектами Российской федерации — Запад постарается сделать из оставшейся части Украины такую анти-Россию, что мы через год-полтора будем вести новую войну. Ещё более кровавую».