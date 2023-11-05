0
0
159
НОВОСТИ

В образцах грунта с астероида Бенну ученые обнаружили углерод и воду

18:50 05.11.2023 Источник: Газета.Ru

В образце грунта, собранного с астероида Бенну, который NASA считает потенциально опасным для Земли объектом, нашли важные для возникновения жизни углерод и воду. Об этом сообщает Live Science.

«Это самый крупный богатый углеродом образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю. Молекулы углерода и воды — это именно те компоненты, которые мы хотели найти. Они сыграли важнейшую роль в формировании Земли, и помогут определить происхождение элементов, которые могли привести к жизни», — объяснил представитель NASA Билл Нельсон на пресс-конференции, посвященной первой демонстрации образца грунта Бенну.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:11 05.11.2023
Аэропорт Гамбурга возобновил работу, но отмены и задержки рейсов еще присутствуют
0
13
18:30 05.11.2023
Нетаньяху: Не будет прекращения огня без возвращения заложников
0
208
18:00 05.11.2023
Власти Парижа сообщают более чем о двух сотняхантисемитских инцидентов с начала операции в Газе
0
241
17:28 05.11.2023
Кризисную ситуацию в аэропорту Гамбурга удалось разрешить
0
272
16:37 05.11.2023
От авиабазы США в Турции протестующих пришлось отгонять водометами и перцовым газом - СМИ
0
331
15:25 05.11.2023
В Центре Келдыша сообщили, что готовится проект космического аппарата с плазменным двигателем
0
427
13:38 05.11.2023
Сроки открытия аэропорта Гамбурга пока неизвестны. Полиция продолжает операцию
0
504
13:15 05.11.2023
Так или иначе России со временем придется возобновить разговор с США - Песков
0
495
11:26 05.11.2023
Сумма ущерба от наводнения в итальянской Тоскане подходит к миллиарду евро
0
629
11:00 05.11.2023
Бригадный генерал приоткрыл планы ВСУ на зимний период
0
730

Возврат к списку