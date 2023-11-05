В образцах грунта с астероида Бенну ученые обнаружили углерод и воду
18:50 05.11.2023 Источник: Газета.Ru
В образце грунта, собранного с астероида Бенну, который NASA считает потенциально опасным для Земли объектом, нашли важные для возникновения жизни углерод и воду. Об этом сообщает Live Science.
«Это самый крупный богатый углеродом образец астероида, когда-либо возвращавшийся на Землю. Молекулы углерода и воды — это именно те компоненты, которые мы хотели найти. Они сыграли важнейшую роль в формировании Земли, и помогут определить происхождение элементов, которые могли привести к жизни», — объяснил представитель NASA Билл Нельсон на пресс-конференции, посвященной первой демонстрации образца грунта Бенну.
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