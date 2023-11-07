Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обыски проходят по месту жительства и работы заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.

«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе», — сказал собеседник агентства.

Причина задержания уточняется.