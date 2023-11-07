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Наблюдательный совет Сбера переизбрал Германа Грефа руководителем банка и утвердил новую стратегию

15:40 07.11.2023

В Сбербанке состоялось заседание Наблюдательного совета. Президентом, председателем правления кредитной организации на следующий четырехлетний срок переизбран Герман Греф. Кроме того, утверждена стратегия развития ПАО Сбербанк до 2026 года.

«Мы приняли очень нетривиальную стратегию: она сильно отличается от того, что Сбербанк делал ранее, – отметил Герман Греф. – Главной темой выбрана человекоцентричность. Подробно про нашу трехлетнюю стратегию развития мы расскажем на Дне инвестора 6 декабря. Сбербанк организует широкомасштабную онлайн-трансляцию этого мероприятия, так что любой из 1,8 млн наших акционеров сможет узнать все подробности».

«Эффективность любого предприятия напрямую зависит от топ-менеджера и его команды, и эта эффективность очевидна всем, – подчеркнул министр финансов РФ, председатель Наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов. – И клиенты, и инвесторы, и партнеры видят колоссальную трансформацию, которая произошла со Сбербанком под руководством Германа Оскаровича за последние годы, и высоко оценивают его работу».

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