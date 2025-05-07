На Мамаевом кургане покажут представление, созданное с помощью нейросети Kandinsky от Сбера

12:20

Жители и гости города-героя Волгоград в девятый раз увидят патриотическое представление «Свет Великой Победы». В год 80-летия Победы образы для этого масштабного проекта впервые создаст нейросеть Сбера Kandinsky. «Свет Великой Победы» можно будет увидеть на Мамаевом кургане три дня подряд – с 7 по 9 мая.

Нейрохудожники Сбера, работающие над проектом, вдохновились концепцией «Потока времени», которая отражает связь прошлого, настоящего и будущего. С помощью генеративного искусства они показали, как меняется время. На основе текстовых запросов нейросеть сгенерировала стартовые кадры, которые легли в основу видеоинсталляции. Зрители услышат героическую музыку, рассказы о городах-героях и переломных сражениях Великой Отечественной войны, увидят кадры кинохроники военных лет, ожившую «Родину-мать» и Знамя Победы.

«Искусственный интеллект становится мощным инструментом сохранения исторической памяти, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В этом году «Свет Великой Победы» обрел новое измерение благодаря нейросети Kandinsky. Наши промпт-инженеры работали в тесном сотрудничестве с историками, чтобы каждый сгенерированный кадр соответствовал и техническим требованиям проекции, и исторической достоверности. Благодаря этому Kandinsky смог не просто сгенерировать новые визуальные образы, а глубоко осмыслить исторический контекст и передать эмоциональную силу подвига советского народа. Мы гордится тем, что наши разработки помогают сохранять память о Великой Победе».

Основное действие развернется у мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. На подпорную стену, «Знамя» и главный монумент «Родина-мать зовет!» спроецируют масштабные видеопроекции, а световые инсталляции и экраны дополнят историческими кадрами. Второй площадкой станет музей-панорама «Сталинградская битва», где впервые покажут проекции четырёх крупнейших панорамных полотен России: «Бородинская битва» из Москвы, «Сталинградская битва» из Волгограда, «Оборона Севастополя» из Севастополя и «Волочаевская битва» из Хабаровска.