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Президент РФ владеет полнотой информации по украинскому вопросу — Ушаков

16:00 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин владеет полнотой информации по украинскому вопросу, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встречи Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

В среду Путин принял в Кремле Уиткоффа. После встречи Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от президента США Дональда Трампа.

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», — сказал представитель Кремля.

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