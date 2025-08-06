Сухопутные войска США представят осенью новую стратегию противовоздушной обороны

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухопутные войска США через три месяца планируют представить новую стратегию развития системы противовоздушной и противоракетной обороны страны на период до 2040 года, в рамках которой военные планируют учесть наиболее актуальный опыт боевых действий в разных точках мира. Об этом сообщил портал Defense News со ссылкой на главу Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенанта Шона Гейни.

По словам генерала, работа над новой стратегией ведется уже больше года. «Мы извлекаем уроки из того, чему мы научились в поле, изучаем широкие возможности, которые предоставляет искусственный интеллект и передовые технологии, и при этом возвращаемся к основам, помня о том, что объемы тоже имею значение», — отметил Гейни. Особое внимание будет уделено опыту боевых действий на Украине, а также Ближнем Востоке.

В качестве одной из наиболее актуальных тенденций, нуждающихся в соответствующей реакции, генерал назвал растущие темпы роста производства и значительное удешевление изготовления различных видов ракетных вооружений, которые активно применяются на разных театрах боевых действий по всему миру. Упор будет сделан на противодействии ракетной угрозе на этапе еще до запуска самих ракет по целям. «Мы больше не можем продолжать смотреть на проблему по-прежнему, перехватчик на перехватчике. <…> Противодействие ракетным угрозам — одно из важнейших направлений новой стратегии», — указал Гейни.