Тарифы Трампа против Индии из-за экспорта нефти из РФ нанесут ущерб США — CNN
16:32 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможные пошлины США против Индии из-за энергетического сотрудничества с Россией ударят также по американским потребителям, которые закупают продукты нефтепереработки у индийских компаний. Об этом сообщил телеканал CNN.
По словам индийских экспертов, опрошенных телеканалом, западные страны прекрасно знали, что Индия закупает значительные объемы нефти в России и реэкспортирует их, и были не против такого положения дел, так как опасались экономических проблем из-за роста цен на нефть.
По данным базирующегося в Хельсинки аналитического центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), одними из крупнейших покупателей индийских продуктов нефтепереработки, производимых из российской сырой нефти, являются Европа, США и Великобритания. По этой причине, если Индия из-за давления США перейдет на импорт нефти из других стран по более высокой цене, пострадает и американская экономика.
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