0
0
179
НОВОСТИ

Тарифы Трампа против Индии из-за экспорта нефти из РФ нанесут ущерб США — CNN

16:32 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможные пошлины США против Индии из-за энергетического сотрудничества с Россией ударят также по американским потребителям, которые закупают продукты нефтепереработки у индийских компаний. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам индийских экспертов, опрошенных телеканалом, западные страны прекрасно знали, что Индия закупает значительные объемы нефти в России и реэкспортирует их, и были не против такого положения дел, так как опасались экономических проблем из-за роста цен на нефть.

По данным базирующегося в Хельсинки аналитического центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), одними из крупнейших покупателей индийских продуктов нефтепереработки, производимых из российской сырой нефти, являются Европа, США и Великобритания. По этой причине, если Индия из-за давления США перейдет на импорт нефти из других стран по более высокой цене, пострадает и американская экономика.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 06.08.2025
Трамп ввел дополнительные пошлины в отношении Индии в размере 25% за покупку нефти у РФ
0
71
17:12 06.08.2025
Банк России прогнозирует инфляцию в РФ на конец III квартала на уровне 8,5%
0
125
17:00 06.08.2025
В Сомали засуха охватила районы с населением 2,5 млн человек — ООН
0
145
16:12 06.08.2025
Президент РФ владеет полнотой информации по украинскому вопросу — Ушаков
0
247
16:00 06.08.2025
Суверенный фонд Норвегии проверит свои вложения в израильские компании после критики — WSJ
0
214
15:32 06.08.2025
Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис — Ушаков
0
324
15:12 06.08.2025
Народный артист России Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни
0
289
15:00 06.08.2025
США увеличат военное присутствие в Балтийском регионе к концу года — МО Финляндии
0
320
14:32 06.08.2025
Объем ФНБ на 1 августа составил 13,08 трлн рублей — Минфин РФ
0
300
14:12 06.08.2025
Сухопутные войска США представят осенью новую стратегию противовоздушной обороны
0
310

Возврат к списку