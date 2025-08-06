16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможные пошлины США против Индии из-за энергетического сотрудничества с Россией ударят также по американским потребителям, которые закупают продукты нефтепереработки у индийских компаний. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам индийских экспертов, опрошенных телеканалом, западные страны прекрасно знали, что Индия закупает значительные объемы нефти в России и реэкспортирует их, и были не против такого положения дел, так как опасались экономических проблем из-за роста цен на нефть.

По данным базирующегося в Хельсинки аналитического центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA), одними из крупнейших покупателей индийских продуктов нефтепереработки, производимых из российской сырой нефти, являются Европа, США и Великобритания. По этой причине, если Индия из-за давления США перейдет на импорт нефти из других стран по более высокой цене, пострадает и американская экономика.