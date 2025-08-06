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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 155 военнослужащих

14:00 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 155 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 185 военнослужащих, «Запад» — до 230 военнослужащих, «Юг» — до 105, «Центр» — более 360, «Восток» — более 210, «Днепр» — до 65 военнослужащих.

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