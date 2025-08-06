0
0
178
НОВОСТИ

Украина — нецивилизованное государство, ей не место в ЕС — Сийярто

13:32 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине нет места в Евросоюзе, поскольку она не входит в число цивилизованных государств. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с отказом украинских властей расследовать убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время принудительного призыва на военную службу.

Глава МИД отметил, что если бы нечто подобное произошло «в нормальной, цивилизованной стране», то виновные уже давно были бы наказаны. А что происходит на Украине? «Там принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств», — заявил Сийярто, выступая в программе «Час борцов» на платформе YouTube.

Украинские власти «практически признали, что принудительный призыв на военную службу, сопровождаемый избиением людей, является возведенным в систему, одобренным, заказанным и управляемым государством процессом», сказал министр.

По его словам, руководство Евросоюза также хранит молчание по поводу убийства 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область), имевшего наряду с украинским венгерское гражданство. «Таким образом, Брюссель признает, что он потворствуют этому, одобряет это и все это происходит с его молчаливого согласия и при его негласной поддержке», — добавил Сийярто.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:00 06.08.2025
США увеличат военное присутствие в Балтийском регионе к концу года — МО Финляндии
0
1
14:32 06.08.2025
Объем ФНБ на 1 августа составил 13,08 трлн рублей — Минфин РФ
0
84
14:12 06.08.2025
Сухопутные войска США представят осенью новую стратегию противовоздушной обороны
0
115
14:00 06.08.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 155 военнослужащих
0
133
13:20 06.08.2025
ВС РФ нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины — МО РФ
0
192
13:09 06.08.2025
Технологический фестиваль «Облачные города» стартует в Москве 14 августа
0
183
13:05 06.08.2025
Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ
0
203
13:00 06.08.2025
Путин поручил снизить выброс парниковых газов к 2035 г. до 65-67% от уровня 1990 г.
0
222
12:32 06.08.2025
Плахотнюк призвал сторонников объединиться для смены власти в Молдавии
0
242
12:20 06.08.2025
Лех Валенса просит пересчитать голоса на выборах президента Польши
0
285

Возврат к списку