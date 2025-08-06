Украина — нецивилизованное государство, ей не место в ЕС — Сийярто

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине нет места в Евросоюзе, поскольку она не входит в число цивилизованных государств. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с отказом украинских властей расследовать убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время принудительного призыва на военную службу.

Глава МИД отметил, что если бы нечто подобное произошло «в нормальной, цивилизованной стране», то виновные уже давно были бы наказаны. А что происходит на Украине? «Там принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств», — заявил Сийярто, выступая в программе «Час борцов» на платформе YouTube.

Украинские власти «практически признали, что принудительный призыв на военную службу, сопровождаемый избиением людей, является возведенным в систему, одобренным, заказанным и управляемым государством процессом», сказал министр.

По его словам, руководство Евросоюза также хранит молчание по поводу убийства 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область), имевшего наряду с украинским венгерское гражданство. «Таким образом, Брюссель признает, что он потворствуют этому, одобряет это и все это происходит с его молчаливого согласия и при его негласной поддержке», — добавил Сийярто.