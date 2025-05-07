В мае бюджет РФ недополучит 12,3 млрд руб. нефтегазовых доходов
12:50 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля 2025 года составило 53,9 млрд руб. Положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями, пояснили в Минфине.
Выплаты из бюджета РФ нефтяным компаниям по топливному демпферу в апреле 2025 года составили 62,7 млрд руб., марте — 100,3 млрд руб., феврале — 148,3 млрд руб., в январе — 156,4 млрд руб.
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