Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа - Глава Южного командования

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы — крупнейшего города в одноименном приморском палестинском анклаве. Об этом сообщил глава Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

«Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», — заявил военачальник, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.