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НОВОСТИ

Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа - Глава Южного командования

20:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы — крупнейшего города в одноименном приморском палестинском анклаве. Об этом сообщил глава Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

«Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», — заявил военачальник, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.

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