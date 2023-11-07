Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа - Глава Южного командования
20:00 07.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», — заявил военачальник, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.
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