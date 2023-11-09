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Летнее ослабление рубля отражало внутреннее инфляционное давление — Набиуллина

11:32 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ослабление курса рубля летом 2023 года преимущественно отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление, а не изменения внешних условий. Об этом заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«То ослабление рубля, которое началось в июле–августе, не было сдвигом в ответ на то, что изменились внешние условия. Оно отражало во многом устойчивое внутреннее инфляционное давление. Количество рублей, которое претендует на тот же самый объем долларов, юаней, евро и другой валюты, выросло — и выросло, в том числе, благодаря высокой кредитной активности», — сказала она.

Глава ЦБ также отметила, что денежно-кредитная-политика, направленная на поддержание низкой инфляции, обеспечит и стабилизацию курса отечественной валюты.

«Она (денежно-кредитная политика — прим. ТАСС) предотвращает то, что можно назвать самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали. Это опасное явление, происходящее в странах, где процентные ставки долго поддерживаются ниже инфляции, и там начинается спираль — одновременно инфляционная и девальвационная», — добавила Набиуллина.

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