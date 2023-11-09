Пять человек, по предварительным данным, погибли при ракетном ударе ВСУ по Скадовску

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять жителей Скадовска Херсонской области, по предварительной информации, погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что после обстрела гражданской инфраструктуры Скадовска в лечебные учреждения доставлены 11 человек.

«По предварительной информации, пострадали 15 человек, из которых 5 человек погибли, 10 госпитализированы в Скадовскую ЦРБ», — сказали в пресс-службе.