В Липецке планируется открытие «Школы 21»
15:55 10.11.2023
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий.
Достигнуты договоренности в сфере подготовки специалистов в области информационных технологий на территории Липецкой области.
Планируется открытие в области кампуса «Школы 21», бесплатной школы программирования от Сбера, которая готовит ИТ-специалистов самых разных направлений – программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior-, middle- и senior-разработчиков. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте – это первый опыт программирования. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбером, с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.
«Соглашение, которое мы сегодня подписали, станет еще одним шагом в развитии сотрудничества Сбера и Липецкой области и даст импульс к развитию ИТ-сферы в регионе, – отметил Герман Греф. – Совместно мы сможем подготовить высококвалифицированных специалистов, которые будут активно развивать Липецкую область. Готовить таких экспертов нам поможет «Школа 21». И мы видим большую заинтересованность к этому проекту у правительства Липецкой области».
«Сегодня Липецкая область в числе лидеров по цифровой трансформации в стране, – рассказал Игорь Артамонов. – У нас множество планов по развитию сферы информационных технологий. Ряд проектов мы уже реализуем в сотрудничестве со Сбером. Открытие «Школы 21» станет еще одним важным шагом в этой работе. Уровень подготовки здесь высочайший. В специалистах с такими знаниями и навыками заинтересованы наши предприятия, внедряющие инновационные разработки, а также государственные и социальные учреждения, которые мы делаем максимально клиентоцентричными. Хочу отметить, что учиться у нас смогут и жители соседних регионов. Уверен, что желающих будет много».
В «Школе 21» участники получают необходимые практические знания, а также прокачивают «мягкие навыки», которые так необходимы современному специалисту. Один из плюсов обучения – обязательная стажировка в ИТ-компании, которая заканчивается трудоустройством участников.
Сегодня проект активно масштабируется по всей стране. В шести кампусах «Школы 21» в России учится более 4100 человек из 70 регионов нашей страны. На сегодняшний день все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах страны.
Создание образовательных пространств «Школа 21» в ряде регионов РФ проходит, в том числе, по поручению президента России Владимира Путина. Липецкая область в их числе.
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