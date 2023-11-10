Автомобили конфискуют у 10% осужденных в РФ за повторное пьяное вождение — данные судов
17:40 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские суды начали применять конфискацию автомобиля почти в каждом 10 приговоре за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует статистика судов, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.
Поправки в Уголовный кодекс РФ, позволяющие применять конфискацию личного автомобиля у лица, осужденного за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения, вступили в силу с конца июля прошлого года.
Как свидетельствует статистика судов, во втором полугодии прошлого года за повторную пьяную езду в России было осуждено 28 тысяч 907 лиц, при этом суды применили конфискацию автомобиля лишь к 238 осужденным. В первом полугодии этого года число приговоров за повторное нетрезвое вождение сократилось до 23 тысяч 745 (в первом полугодии прошлого года — 26 тыс. 695), но суды вынесли уже 2 232 решения о конфискации автомобиля — или в отношении почти каждого десятого повторно попавшегося на нетрезвой езде.
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