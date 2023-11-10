В 2024 году военное подразделение Airbus сократит 750 сотрудников
22:40 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С учетом того, что в настоящий момент на предприятиях компании трудятся 34 330 человек, речь идет о сокращении штата примерно на 2%. Производственные площадки и конструкторские центры корпорации расположены во Франции, Германии и Испании.
Агентство отмечает, что в последнее время Airbus испытывает проблемы с реализацией ряда оборонных и космических программ, однако не конкретизирует, о каких проектах идет речь. В то же время, например, на пресс-конференции Airbus в рамках авиасалона в Ле-Бурже журналисты неоднократно задавали вопросы по поводу Eurodrone — проектируемого при участии компании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полета класса MALE (Medium Altitude Long Endurance). В конечном счете представители Airbus ответили, что первый полет точно не состоится раньше 2025 года, тогда как компания Turgis & Gaillard привезла на выставку свой макет БПЛА AAROK аналогичного класса и заявила о готовности осуществить его первый полет до конца года. По данным французских СМИ, отставание от графика по программе Eurodrone составляет три года.
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