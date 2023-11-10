0
0
0
НОВОСТИ

В 2024 году военное подразделение Airbus сократит 750 сотрудников

22:40 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Airbus Defense and Space, специализирующаяся на производстве вооружений и военного оборудования, планирует провести реорганизацию в 2024 году, сократив 750 сотрудников, на фоне проблем с реализацией ряда оборонных программ. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя корпорации.

С учетом того, что в настоящий момент на предприятиях компании трудятся 34 330 человек, речь идет о сокращении штата примерно на 2%. Производственные площадки и конструкторские центры корпорации расположены во Франции, Германии и Испании.

Агентство отмечает, что в последнее время Airbus испытывает проблемы с реализацией ряда оборонных и космических программ, однако не конкретизирует, о каких проектах идет речь. В то же время, например, на пресс-конференции Airbus в рамках авиасалона в Ле-Бурже журналисты неоднократно задавали вопросы по поводу Eurodrone — проектируемого при участии компании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полета класса MALE (Medium Altitude Long Endurance). В конечном счете представители Airbus ответили, что первый полет точно не состоится раньше 2025 года, тогда как компания Turgis & Gaillard привезла на выставку свой макет БПЛА AAROK аналогичного класса и заявила о готовности осуществить его первый полет до конца года. По данным французских СМИ, отставание от графика по программе Eurodrone составляет три года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:25 10.11.2023
В реестр иноагентов внесен псковский политик Алексей Малов
0
56
20:40 10.11.2023
На создание туристического кластера в Кронштадте выделили около 1,5 млрд рублей
0
193
19:40 10.11.2023
За неделю годовая инфляция в РФ ускорилась с 6,69% до 6,99% - МЭР
0
273
18:25 10.11.2023
Отношение к обстрелам Донецка у стран Запада построено на двойных стандартах - Пушилин
0
320
17:40 10.11.2023
Автомобили конфискуют у 10% осужденных в РФ за повторное пьяное вождение — данные судов
0
358
17:12 10.11.2023
В Армении обсуждают идею стать внеблоковым государством — секретарь Совбеза
0
358
17:00 10.11.2023
Обнаруженный у Balticconnector якорь мог принадлежать судну КНР — полиция Финляндии
0
361
16:59 10.11.2023
Сбер поддерживает межбанковское партнерство в сфере токенизированных денег
0
338
16:32 10.11.2023
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд, до $577 млрд — ЦБ
0
358
16:12 10.11.2023
Байден намерен прояснить с Си Цзиньпином недопонимания по Тайваню — чиновник США
0
389

Возврат к списку