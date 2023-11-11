Из-за забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной скопилось около 2500 машин

12:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2 500 автомобилей скопились на польско-украинской границе. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко.

«Мы можем констатировать в направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2 500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу», — цитирует Демченко украинское агентство УНН. Представитель ведомства уточнил, что эта информация по всем трем пунктам пропуска.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.