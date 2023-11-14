Сальдо внешней торговли РФ сократилось в январе — сентябре до $103,6 млрд — ФТС
14:12 14.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положительное сальдо внешней торговли РФ сократилось до $103,6 млрд за январь — сентябрь этого года с $268,6 млрд в аналогичный период 2022 г. Соответствующая статистика опубликована на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экспорт РФ за указанный период сократился до $316,9 млрд с $448,9 млрд, тогда как импорт вырос до $213,3 млрд с $180,3 млрд. Экспорт в страны Европы сократился до $65,3 млрд с $216,7 млрд, а экспорт в страны Азии вырос до $226,6 млрд с $205,4 млрд.
Импорт из стран Европы сократился до $59,2 млрд с $64,8 млрд, в то время как импорт из стран Азии вырос до $139,7 млрд с $100,2 млрд.
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