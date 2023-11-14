Профицит внешней торговли РФ за 10 месяцев снизился до $104 млрд — ЦБ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам января — октября 2023 года уменьшился более чем в 2,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $104 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

При этом профицит счета платежного баланса РФ за 10 месяцев текущего года снизился почти в 3,8 раза, до $53,8 млрд.