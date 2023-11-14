Экс-глава ЦРУ и Госдепа Помпео вошел в совет директоров «Киевстар»
21:20 14.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экс-глава Госдепа Майк Помпео вошёл в совет директоров украинского оператора «Киевстар». Бывший соратник Дональда Трампа станет партнёром консалтинговой и инвестиционной фирмы Impact Investments. Об этом сообщает компания VEON, владеющая мобильным оператором.
«Эти изменения в совете директоров «Киевстара» отражают приверженность VEON Украине, а также восстановлению и реконструкции страны», — говорится в релизе головного предприятия.
Майк Помпео занимал должность госсекретаря США с 2018 по 2021 год, а до этого был директором Центрального разведывательного управления. Говорит Москва
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