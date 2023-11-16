Зеленский сообщил о визите в Киев нового главы МИД Британии Кэмерона
12:20 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон свой первый визит в этой должности совершил в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Кэмерон <…> совершил на Украину», — написал Зеленский в своем телеграм-канале и выложил видео их встречи.
В свою очередь в пресс-службе украинского лидера сообщили, что Зеленский и Кэмерон обсудили возможности усиления украинской системы ПВО, ситуацию в Черном море и функционирование так называемого альтернативного коридора, продвигаемого Киевом после прекращения действия зерновой сделки. В частности, украинский лидер поблагодарил британское правительство за совместные усилия по внедрению механизмов страхования проходящих там судов.
Бывший премьер-министр Великобритании Кэмерон был назначен руководителем МИД Соединенного Королевства 13 ноября.
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