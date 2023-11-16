Эстония может закрыть КПП на границе с РФ «в зависимости от ситуации»
19:50 16.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Въехать в Евросоюз через Эстонию могут только те, у кого есть для этого все законные основания. <…> Мы очень внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов», — приводит портал слова Вейко Коммусаара.
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