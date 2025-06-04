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НАТО планирует увеличить «целевые показатели обороноспособности на 30%» — DPA

14:12 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс планирует повысить «действующие целевые показатели обороноспособности на 30%» для сдерживания России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО.

Конкретно НАТО намерена закупить значительно больше крылатых ракет и беспилотников, усилить противовоздушную оборону и артиллерию. Конкретные цифры не называются. Для достижения поставленных задач Германия и другие страны НАТО получат новые цели для военного планирования на национальном уровне, которые держатся в секрете. Их планируется официально утвердить на встрече министров обороны альянса, которая пройдет в этот четверг в Брюсселе.

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