НАТО планирует увеличить «целевые показатели обороноспособности на 30%» — DPA
14:12 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс планирует повысить «действующие целевые показатели обороноспособности на 30%» для сдерживания России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО.
Конкретно НАТО намерена закупить значительно больше крылатых ракет и беспилотников, усилить противовоздушную оборону и артиллерию. Конкретные цифры не называются. Для достижения поставленных задач Германия и другие страны НАТО получат новые цели для военного планирования на национальном уровне, которые держатся в секрете. Их планируется официально утвердить на встрече министров обороны альянса, которая пройдет в этот четверг в Брюсселе.
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