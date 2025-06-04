Экс-премьер Франции обвинил главу Еврокомиссии в авторитаризме — Politico
13:00 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье считает, что в Еврокомиссии (ЕК) во время председательства Урсулы фон дер Ляйен (с 2019 года) произошел «дрейф в сторону авторитаризма». При нынешнем председателе еврокомиссары во все большей степени ведут себя как «супертехнократы», а не как политики — «недостаточно прислушиваются к людям», считает он. Об этом бывший главный переговорщик Евросоюза по Brexit (выходу Британии из ЕС) заявил газете Politico в преддверии выхода своей книги «Чему я научился у вас» (What I Have Learnt from You).
Барнье раскритиковал ЕК за чрезмерное регулирование и медленный прогресс в интеграции рынков капитала в ЕС. Автор отмечает, что тенденция к авторитаризму «в значительной степени усилилась за последние шесть лет с Урсулой фон дер Ляйен, которая хочет решать все». Однако политик отдал должное фон дер Ляйен за успешное реагирование на кризисы, включая пандемию COVID-19 и конфликт на Украине.
Нынешнего председателя ЕК давно уже, «обвиняют в том, что она отодвигает в сторону критиков, продвигает союзников, управляет через близких помощников», указывает Politico.
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