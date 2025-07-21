Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ
16:12 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли третье место в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.
Российский дуэт набрал за выступление 300,2183 балла. Победу одержали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри, набравшие 307,1451 балла. Серебро досталось китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).
Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золотых медалей на чемпионате мира в соревнованиях дуэтов. Тогда на первенстве мира в Фукуоке победу одержали японки Мия Татибана и Михо Такеда, россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова были вторыми.
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