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Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ

16:12 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли третье место в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.

Российский дуэт набрал за выступление 300,2183 балла. Победу одержали австрийки Анна-Мария Александри и Айрини-Марина Александри, набравшие 307,1451 балла. Серебро досталось китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057).

Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золотых медалей на чемпионате мира в соревнованиях дуэтов. Тогда на первенстве мира в Фукуоке победу одержали японки Мия Татибана и Михо Такеда, россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова были вторыми.

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