Один год из следующих пяти станет самым теплым в мире — Вильфанд

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один год из следующих пяти с вероятностью в 80% займет первое место в мире в ранге самых теплых и побьет рекорд 2024 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Только вышел отчет Всемирной метеорологической организации, в которой Росгидромет принимает активное участие и выделяет мировые метеорологические оценки. И этот отчет тревожный: с 80% вероятностью ожидается, что по крайней мере один [год] из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который стал рекордным», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Метеоролог добавил, что существует 70% вероятность того, что пятилетнее среднее повышение температуры за 2025 и 2029 годы составит более 1,5 градуса, что противоречит Парижскому соглашению по климату. Также прогнозируется, что потепление в Арктике в течение пяти следующих зим с таянием ледников будет более чем в 3,5 раза превышать средний мировой показатель. Кроме того, прогнозируется существенное сокращение концентрации морского льда в Баренцевом, Береговом и Охотском морях.