Европа не сможет заменить военные поставки США Киеву — глава польской спецслужбы

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не сможет полноценно заменить США в качестве основного поставщика оружия Киеву, если Вашингтон решит прекратить оказание такой помощи. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности (спецслужба) Дариуш Луковский в интервью газете Rzeczpospolita.

«Если американцы не продолжат оказывать военную помощь, это создаст проблему с эффективной поддержкой Украины в дальнейшей перспективе», — отметил Луковский. Европе потребуется время, чтобы результаты реализации принятой недавно программы по милитаризации стали ощутимыми, пояснил он. Польский генерал подчеркнул, что Россия имеет «гигантское преимущество» в производстве боеприпасов перед странами Европы.