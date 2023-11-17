На выставке «Россия» на ВДНХ прошла традиционная сибирская свадьба

17:15

Фото пресс-службы Сбера



Традиционная свадьба в национальных костюмах прошла во время проведения дня Омской области в павильоне № 75 на ВДНХ, где с 4 ноября проходит международная выставка-форум «Россия». Гостями на свадьбе стали руководители Сибирского банка Сбербанка и губернатор Омской области

Церемония была непостановочной. Специально для молодых в павильон ВДНХ приехал сотрудник ЗАГС. Сам свадебный обряд был традиционным: жених и невеста были одеты в старинные наряды, в которых еще при царе играли свадьбу в Тюкалинске – старинном сибирском городе с богатейшей историей, откуда родом сами молодожены.

Одним из подарков молодоженам стала путевка на алтайский всесезонный курорт Сбера «Манжерок». Ее вручил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Мы рады, что именно наш сотрудник решился на этот смелый шаг – сыграть свадьбу на ВДНХ в таком необычном и интересном формате, личным примером показывая, что Сбер не только открыт новациям, но и поддерживает традиции и семейные ценности», – отметил он.

«Для нас было важно сыграть свадьбу именно в традиционных нарядах наших предков. И сделать это в максимально органичном и необычном месте одновременно, – подчеркнули молодожены Роман и Ангелина. – Мы благодарим центр народного творчества Омской области и администрацию губернатора за помощь с организацией нашего торжества. Мы также благодарны Сберу за такой замечательный подарок на свадьбу. Мы слышали, что «Манжерок» – это курорт международного уровня, отмеченный разными наградами в сфере туризма. Здорово, что мы сможем побывать там».

Международная выставка-форум «Россия» – демонстрация главных достижений страны. Ее участники – все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Полгода ВДНХ будет масштабной проекцией всей России. В павильоне Сбера посетителей ожидают: выставка технологий и инноваций банка; насыщенная образовательная программа от Российского общества «Знание» и Сбера; экскурсии; детская зона с аниматорами и мастер-классами; тематические дни (день рождения Сбербанка, неделя кибербезопасности, день матери и т.д.).