Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аман Тулеев, который на протяжении 20 лет до 2018 года возглавлял Кемеровскую область, умер на 80-м году жизни, сообщил глава региона Сергей Цивилев на своей странице в сети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — написал он.