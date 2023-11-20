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Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников

11:05 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС отрицают, что стороны 19 ноября достигли соглашения о прекращении огня и освобождении ряда заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post. Таким образом обе стороны отреагировали на публикацию в иорданской газете «Аль-Гад», в которой сообщалось, что Израиль и ХАМАС 19 ноября якобы заключили соглашение, которое вступит в силу в понедельник.

По данным The Jerusalem Post, источники в израильском истеблишменте отрицают, что 19 ноября была заключена сделка, согласно которой в понедельник будет объявлено о режиме прекращения огня, а 50 израильских заложников обменяют на 50 палестинских заключенных. «На настоящий момент у нас ничего нет», — приводит издание слова чиновника.

Со своей стороны официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк написал в своем телеграм-канале в ночь на понедельник, что «сообщения, опубликованные в некоторых СМИ со ссылкой на источники в ХАМАС, о том, что обмен состоится сегодня (в понедельник — прим. ТАСС), не соответствуют действительности».

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