Зеленский опасается поражения на выборах после окончания военных действий — The Guardian
18:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский опасается поражения на выборах главы государства после завершения военных действий. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источник.
По данным издания, Зеленский боится повторить судьбу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965), который, несмотря на победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, проиграл на парламентских выборах в 1945 году. Британские СМИ ранее неоднократно сравнивали украинского президента с Черчиллем. Согласно The Guardian, по окончании боевых действий оппозиция на Украине хочет проверить, насколько подготовленной оказалась страна под руководством Зеленского к российской специальной военной операции.
Срок очередных президентских выборов на Украине — весна 2024 года, однако по украинским законам проводить их во время военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.
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