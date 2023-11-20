Идея переноса столицы Чечни кажется странной теперь, когда Грозный отстроен — Путин
20:40 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни, но теперь такие мысли кажутся странными на фоне замечательного Грозного.
«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал Путин, обращаясь к главе республики Рамзану Кадырову на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта. Он назвал современный восстановленный Грозный «совершенно замечательным городом».
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