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Идея переноса столицы Чечни кажется странной теперь, когда Грозный отстроен — Путин

20:40 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни, но теперь такие мысли кажутся странными на фоне замечательного Грозного.

«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал Путин, обращаясь к главе республики Рамзану Кадырову на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта. Он назвал современный восстановленный Грозный «совершенно замечательным городом».

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